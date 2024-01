Savona, accorpamenti scolastici: consiglio regionale approva integrazione Boselli-Mazzini

Accorpamenti scolastici, approvata dal consiglio regionale l'integrazione Boselli-Mazzini a Savona, scongiurando di contro l'accorpamento Calasanzio-Comprensivo di Carcare, "che sarebbe risultato complesso - sottolinea Stefano Mai, capogruppo leghista in consiglio regionale - visto che si sta parlando di quattro ordini di scuole differenti".

"Il Pnrr sta portando risorse economiche importanti anche alle scuole, ma in cambio - prosegue Mai in una nota - chiede una serie di riforme, compresi gli accorpamenti previsti in questo piano di dimensionamento scolastico. Alla Liguria erano stati chiesti inizialmente 16 accorpamenti tra istituti, ridotti poi a 12 grazie al Governo. In provincia di Savona ne sono previsti due, di cui uno già fatto su Spotorno-Quiliano. Come riferito anche in commissione da sindacati e ufficio scolastico provinciale, l'accorpamento dei due istituti che insistono su Savona è certamente il meno problematico dal punto di vista tecnico, perciò si è proceduto in questo senso. Siamo generalmente contrari alla politica dei tagli, anche se questi accorpamenti non andranno a incidere assolutamente sulla formazione didattica degli studenti e non creeranno nemmeno disagio alle famiglie, ma riguarderanno prevalentemente la riorganizzazione delle segreterie”.