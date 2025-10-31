Sassello, ricerche in corso per un uomo di 60 anni scomparso da ieri sera
di Luca Pandimiglio
Sul posto Soccorso Alpino e Speleologico Liguria, Vigili del Fuoco insieme ai Carabinieri e alle squadre speciali della Croce Rossa
Sono in corso a Sassello da questa notte le ricerche di un uomo di 60 anni che ieri sera, intorno alle 20.15, è uscito dalla propria abitazione senza più fare ritorno.
Non vedendolo rientrare, la famiglia ha dato l’allarme e le operazioni di ricerca sono state avviate poco dopo la mezzanotte, concentrandosi soprattutto nelle aree boschive intorno al paese.
Sul posto stanno operando il Soccorso Alpino e Speleologico Liguria, i Vigili del Fuoco – che coordinano le attività – insieme ai Carabinieri e alle squadre speciali della Croce Rossa.
