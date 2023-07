Sarzana: "sfratto" all'Anpi, proteste davanti al Comune

Manifestazione davanti al Comune di Sarzana per protestare contro lo 'sfratto' dell'Anpi dalla sua sede, per via di lavori per la realizzazione del nuovo palahockey. Secondo l'associazione dei partigiani l'alternativa offerta dall'amministrazione comunale, nei locali al centro Barontini, non sarebbe adeguata perché non permetterebbe la piena fruibilità della sede e la consultazione dei materiali storici.

Il sindaco Cristina Ponzanelli (centrodestra) è scesa in piazza Luni per incontrare i manifestanti, associazioni e rappresentanti di partiti del centrosinistra, cercando di persuadere gli associati che quella soluzione sarebbe temporanea, in attesa di una migliore collocazione. L'Anpi ha attivato i suoi associati per la ricerca di un magazzino, dove riporre il materiale che oggi dovrebbe essere spostato dalla sede precedente.

Nel pomeriggio è arrivata la proposta da parte di Libera per la condivisione degli spazi di un immobile gestito dall'associazione, bene confiscato alla criminalità organizzata, una soluzione che potrebbe diventare la nuova sede dell'Anpi di Sarzana. Solidarietà è arrivata anche dall'Anpi nazionale. "Pieno e appassionato sostegno all'Anpi Sarzana. Il Comune trovi una sede adeguata alla nostra sezione, al suo lavoro di memoria attiva della Resistenza da cui sono nate la Costituzione e la democrazia"