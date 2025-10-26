Sardegna: ok a raddoppio ferrovia Monserrato-Settimo. Manca: passo avanti per mobilità area metropolitana di Cagliari

Via libera della Giunta regionale al raddoppio della linea ferroviaria Monserrato-Settimo San Pietro. Su proposta dell’assessore ai Trasporti Barbara Manca, l’esecutivo ha approvato gli indirizzi per la realizzazione dell’opera.

Un intervento strategico del valore complessivo di 18 milioni di euro, che vede ARST come soggetto attuatore e stazione appaltante, che consentirà di dedicare un’infrastruttura specifica alla linea della metropolitana leggera di Cagliari, che oggi opera su binari condivisi con i servizi ferroviari della linea Monserrato-Mandas-Isili.

“Si tratta di un investimento che guarda al futuro della mobilità nel Cagliaritano – ha dichiarato l’assessora dei Trasporti, Barbara Manca –. Il raddoppio della linea Monserrato–Settimo San Pietro consentirà di potenziare in modo significativo il servizio metropolitano, riducendo i tempi di viaggio e i tempi d’attesa, migliorando il comfort di viaggio e l’intermodalità aspetto, quest’ultimo, di fondamentale importanza per migliorare l’efficienza dei servizi. È un passo avanti concreto verso un sistema di trasporti più sostenibile al servizio delle esigenze di mobilità dei cittadini”.

Il raddoppio del tratto Monserrato–Settimo consentirà di ridurre i tempi di percorrenza, aumentare le frequenze e rafforzare le stazioni di Monserrato e Settimo San Pietro quali hub intermodali tra le modalità ferro-gomma e auto rappresentando un tassello fondamentale nel percorso di riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico locale coerente con le linee guida del Piano Regionale dei Trasporti e con gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo 2025–2027.

La Giunta ha dato mandato alla Direzione generale dei Trasporti di sottoscrivere la convenzione e di curare gli adempimenti amministrativi e contabili necessari per garantire l’avvio dei lavori entro i termini fissati al 31 dicembre 2026.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.