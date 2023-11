Santa Margherita Ligure: Fabiola Brunetti si candida a sindaco

Fabiola Brunetti, 39 anni, avvocato, già in consiglio comunale, si candida a sindaco per le amministrative di Santa Margherita Ligure, in programma il prossimo anno.

"Intendo offrire a Santa Margherita - dice la Brunetti - un'alternativa reale, concreta e appassionata all'attuale fase di degrado. Un'alternativa che rompa gli argini di una mera discontinuità di facciata. In questo percorso metterò a disposizione della città non solo la mia sensibilità di donna, le mie competenze o la mia esperienza decennale sui banchi del consiglio. Sebbene oggi possa dirmi una professionista affermata, non dimentico infatti da dove vengo, non dimentico che per pagarmi gli studi senza pesare sulla mia famiglia ho dovuto lavorare duramente. Non dimentico, non rinnego e anzi rivendico le mie radici popolari, quelle che mi hanno insegnato a lottare e che mi hanno impartito una conoscenza che non si può apprendere sui libri o nel corso di una campagna elettorale: la conoscenza dei problemi della gente comune, dei manovali, dei piccoli impiegati, del commercio minuto, dei tanti precari del turismo. Dei disoccupati e degli inoccupabili. Alle spalle della Santa Margherita da salotto o da copertina c'è una città che soffre e che viene lasciata indietro. Questo non deve più accadere".

"Sono inoltre convinta che gli elettori meritino un'alternativa slegata dagli interessi di partito, un'amministrazione che risponda solo a loro e non alle segreterie, soprattutto in un frangente di astensionismo record. Desidero incontrare i sammargheritesi che da tempo disertano le urne e offrire loro una valida ragione per ritornarvi. Se rinunciassi a questo sogno, tradirei il mio sentire più profondo e coloro che sono pronti a impegnarsi per un futuro diverso, a partire dai numerosi amici che hanno condiviso con me l'esperienza di "Progetto Santa - Insieme Con voi" fino alle altre forze cittadine che saranno al mio fianco nel corso dei prossimi mesi. Ci sono stati contatti anche recenti con Guglielmo Caversazio, persona che stimo e apprezzo, per valutare l'opportunità di condividere questo snodo elettorale, ma essere seduti sui banchi di un'opposizione non significa condividere gli stessi metodi e le stesse visioni. Rivendico - conclude la Brunetti - un'idea di amministrazione diversa che non intendo sacrificare a banali logiche elettorali di tipo aritmetico: la città ha bisogno di un governo unito e ben direzionato, a prescindere dalla scelta che farà".