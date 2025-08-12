Santa Margherita, barca a vela in fiamme al porto: paura tra le imbarcazioni ormeggiate

Attimi di tensione nel pomeriggio nel porto di Santa Margherita Ligure, dove un improvviso incendio ha interessato una barca a vela di 13 metri ormeggiata al molo. Le fiamme, divampate per cause ancora da accertare, hanno generato il panico tra i presenti, vista la vicinanza con numerose altre imbarcazioni.

L’allarme è scattato immediatamente, e il pronto intervento della Guardia Costiera, con il personale della Circomare coordinato dal comandante Salvatore Amenta, ha evitato il peggio. Fondamentale anche il supporto dei vigili del fuoco, che hanno collaborato nelle operazioni di spegnimento.

Le fiamme sono state inizialmente contrastate con gli idranti della motovedetta della Guardia Costiera, poi con gli impianti antincendio a terra e infine con l’intervento dei mezzi dei pompieri. L’incendio è stato domato in breve tempo, ma l’imbarcazione è rimasta gravemente danneggiata e resa inagibile.

Fortunatamente, non si registrano feriti tra gli occupanti della barca o tra le persone presenti in porto. Restano da chiarire le cause dell’incendio, su cui ora si concentrano le verifiche tecniche delle autorità competenti.

