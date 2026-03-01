Sant'Olcese: il Carnevale in strada con Formula1, Notte degli Oscar e Jurassic Park
di Redazione
Innumerevoli le creazioni nella sfilata di Manesseno
Manesseno di Sant'Olcese ha vissuto una domenica all'insegna del buon umore con innumerevoli creazioni legate al Carnevale 2026. Attraverso la frazione più a sud del Comune, oltre le statue di Zootropolis 2 create dai volontari del Ricreatorio di Pontedecimo che venerdì saranno protagonista al Gaslini di Genova, tanta originalità.
I più piccoli hanno preparato il carro all'insegna della natura (vedi foto), ma poi spazio pure a una Ferrari da Formula1, a Jurassic Park e alla Notte degli Oscar. Presenti, anche, i rappresentanti della giunta comunale, compreso il capogruppo regionale Pd, Armando Sanna, con un cartello che riproduceva il suo storico slogan: "Ritmo".
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:sant'olcese carnevale
Condividi:
Altre notizie
Campomorone: il sindaco Giancarlo Campora diventa clown, successo per il Carnevale di Valverde
01/03/2026
di Gilberto Volpara
Sayf commenta le tensioni Usa-Iran: “Spero sia il solito capriccio americano”. Levante: "Stiamo vivendo una terza guerra mondiale"
28/02/2026
di Carlotta Nicoletti
Spaccio a cielo aperto a Genova, il SIAP denuncia: “Serve vero coordinamento tra le forze sul territorio”
28/02/2026
di Carlotta Nicoletti