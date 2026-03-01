Attualità

Sant'Olcese: il Carnevale in strada con Formula1, Notte degli Oscar e Jurassic Park

di Redazione

Innumerevoli le creazioni nella sfilata di Manesseno

Manesseno di Sant'Olcese ha vissuto una domenica all'insegna del buon umore con innumerevoli creazioni legate al Carnevale 2026. Attraverso la frazione più a sud del Comune, oltre le statue di Zootropolis 2 create dai volontari del Ricreatorio di Pontedecimo che venerdì saranno protagonista al Gaslini di Genova, tanta originalità.

 

I più piccoli hanno preparato il carro all'insegna della natura (vedi foto), ma poi spazio pure a una Ferrari da Formula1, a Jurassic Park e alla Notte degli Oscar. Presenti, anche, i rappresentanti della giunta comunale, compreso il capogruppo regionale Pd, Armando Sanna, con un cartello che riproduceva il suo storico slogan: "Ritmo". 

 

 

