Campomorone: il sindaco Giancarlo Campora diventa clown, successo per il Carnevale di Valverde
di Gilberto Volpara
In strada anche trampolieri e costumi d'ogni genere
Colori, entusiasmo e felicità. Sono stati gli ingredienti del Carnevale di Campomorone dove il sindaco e delegato metropolitano, Giancarlo Campora (nella foto di Ilario Campora) e gran parte della giunta comunale si sono travestiti da pagliacci. Loro, come soprattutto i bambini, ulteriori attrazione di un pomeriggio all'insegna di trampolieri e vera vivacità paesana.
A impreziosire la sfilata, i carri del Ricreatorio di Pontedecimo che venerdì prossimo saranno protagonisti di un'insolita sfilata: corteo all'interno dei viali dell'ospedale Gaslini di Genova per portare un pizzico di imprevisto e buon umore ai piccoli ricoverati.
