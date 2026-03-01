Attualità

Campomorone: il sindaco Giancarlo Campora diventa clown, successo per il Carnevale di Valverde

di Gilberto Volpara

30 sec

In strada anche trampolieri e costumi d'ogni genere

Campomorone: il sindaco Giancarlo Campora diventa clown, successo per il Carnevale di Valverde
ASEF

 

Colori, entusiasmo e felicità. Sono stati gli ingredienti del Carnevale di Campomorone dove il sindaco e delegato metropolitano, Giancarlo Campora (nella foto di Ilario Campora) e gran parte della giunta comunale si sono travestiti da pagliacci. Loro, come soprattutto i bambini, ulteriori attrazione di un pomeriggio all'insegna di trampolieri e vera vivacità paesana. 

 

A impreziosire la sfilata, i carri del Ricreatorio di Pontedecimo che venerdì prossimo saranno protagonisti di un'insolita sfilata: corteo all'interno dei viali dell'ospedale Gaslini di Genova per portare un pizzico di imprevisto e buon umore ai piccoli ricoverati. 

 

 

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

campomorone carnevale

Condividi: