Marzo parte con l’anticiclone: clima mite e sole, freddo forse da domenica

Il mese di marzo si apre nel segno della stabilità atmosferica. L’Italia sarà protetta dall’anticiclone con temperature dal sapore primaverile e valori sopra la media stagionale, soprattutto al Sud dove si potranno superare i 20 gradi.

Domenica il Paese si presenterà però diviso in due. Al Nord è attesa maggiore nuvolosità con deboli piogge tra Piemonte, Liguria e ovest Lombardia, mentre verso est prevarranno le schiarite. Al Centro il cielo sarà a tratti nuvoloso ma senza fenomeni significativi. Tempo stabile e soleggiato al Sud, con clima mite.

Anche l’inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da condizioni generalmente tranquille: qualche nube e nebbie mattutine al Nord, variabilità al Centro con isolati piovaschi in Toscana, sole prevalente al Sud.

Un possibile cambio di scenario potrebbe affacciarsi dal 7-8 marzo, con l’arrivo di correnti più fredde orientali, ma al momento si tratta solo di un’ipotesi.