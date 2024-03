Sanremo: viola divieto avvicinamento a ex compagna, arrestato

Un uomo di 58 anni è stato arrestato per la seconda volta dalla polizia a Sanremo per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex compagna. Nei mesi scorsi l'uomo si era reso responsabile di ripetuti atti persecutori nei confronti della donna perseguitandola con innumerevoli messaggi, e-mail, telefonate e giungendo fino al punto di incendiarle la vettura. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, che era stata sostituita con la custodia in carcere in quanto l'uomo al momento della notifica aveva manifestato nuove intenzioni minacciose nei confronti della donna.

Nei giorni scorsi il 58enne era stato scarcerato con obbligo di dimora e divieto di avvicinamento alla parte offesa, ma nonostante le prescrizioni ha ripreso la sua condotta persecutoria inviando messaggi telefonici e appostandosi nelle immediate vicinanze di un'attività commerciale all'interno della quale vi era la donna. L'uomo è stato rintracciato e nuovamente arrestato dalla polizia in attesa del processo per direttissima.

Un altro episodio simile ha visto protagonista la polizia ferroviaria di Ventimiglia che durante un controllo a bordo dei treni diretti a Genova e a Savona ha arrestato un 52enne residente a Torino a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Aosta per il reato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna.