Sanremo: studente travolto e ucciso, il camionista arrestato era in divieto di transito

Era in transito vietato l'autoarticolato guidato da un camionista romeno che stamani, in via Frantoi Canai, a Bussana di Sanremo, ha schiacciato e ucciso uno studente di 17 anni, Mohtadi Doukhani, ferendo in modo molto grave la sorella Manar di 15 anni, entrambi stavano andando a scuola.

Pochi metri prima dell'imbocco della rampa infatti è collocato il cartello che riproduce il divieto di transito per i mezzi di lunghezza superiore ai dieci metri. Il conducente del pesante mezzo di trasporto, arrestato e indagato per omicidio stradale, omissione di soccorso e lesioni colpose, dovrà rispondere anche a livello amministrativo.

E' successo stamani poco prima delle 8 a Bussana, frazione di Sanremo, presso la rampa di accesso alla strada di Valle Armea, un tratto già segnalato come pericoloso. I due ragazzi erano appena scesi dall'autobus. Sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti all'ospedale di Pietra Ligure in codice rosso. Per uno dei due non c'è stato nulla da fare. Sul posto polizia locale e polizia di stato che hanno acquisito i filmati della videosorveglianza del vicino mercato dei fiori.

L'autista del Tir, un autotrasportatore romeno, è stato arrestato e dovrà rispondere di omicidio stradale, omissione di soccorso e lesioni colpose. Il camionista è stato intercettato poco dopo il tragico incidente, grazie alle descrizioni del tir fornite da un testimone, aveva appena finito di consegnare la merce a un'azienda locale. Alla polizia ha detto di non essersi accorto di nulla. Il Tir è stato posto sotto sequestro e l'autista trasferito in ospedale per gli esami medici di rito, prima dell'arresto.

"Non ci sono parole. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di tragedia". A parlare è il sindaco di Triora Massimo Di Fazio, che così interviene sulla tragedia avvenuta stamani in frazione Bussana di Sanremo. I due fratelli, di origini maghrebine, vivevano nel piccolo centro dell'alta Valle Argentina. "Proclamerò sicuramente il lutto cittadino - prosegue Di Fazio -. La loro è una famiglia modello di integrazione. Quando ho saputo della tragedia, mi trovavo in riunione. Avevo sentito già prima dell'incidente, ma soltanto dopo ho saputo, che si trattava dei due ragazzi". Il padre della giovane vittima lavora nella rsa psichiatrica di Triora ed è molto stimato.

“Una notizia terribile arriva dalla Valle Armea, dove un ragazzo di 17 anni stamattina è morto dopo essere stato investito da un tir. Con lui c’era anche la sorella di 15 anni, che sta lottando per la vita all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è stata trasferita. A lei vanno i nostri pensieri, mentre tutta la Liguria si stringe alla famiglia di questi due ragazzi vittime di una tragedia su cui mi auguro venga fatta chiarezza al più presto” ha aggiunto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e l'amministrazione comunale si uniscono al cordoglio per la drammatica scomparsa del giovane studente deceduto questa mattina in un incidente stradale e si stringono alla famiglia in questo giorno di profondo dolore". E' quanto si legge in una nota del Comune di Sanremo, in merito alla tragedia avvenuta, stamani, in frazione Bussana, dove uno studente di 17 anni è stato travolto e ucciso da un tir, mentre la sorella di 15 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. "Il sindaco, che si trova in Asia per impegni personali - prosegue la nota - è in continuo contatto con il vicesindaco Costanza Pireri e il comando di polizia locale e sta seguendo con apprensione l'evoluzione delle condizioni di salute della sorella, anch'essa coinvolta nel drammatico incidente".

“Non si può morire a 17 anni mentre si va a scuola. A Sanremo un ragazzo non c’è più e la sorella di 15 anni è ricoverata in gravissime condizioni al Santa Corona. Entrambi sono stati investiti da un tir proprio lungo la strada che stavano percorrendo per arrivare in classe. Siamo sgomenti e ci auguriamo che vengano chiarite al più presto la dinamica e la responsabilità di questa immane tragedia. Ai familiari le più sentite condoglianze, una preghiera per la ragazza che lotta tra la vita e la morte”. - ha detto l’assessore alla Scuola di Regione Liguria, Simona Ferro.