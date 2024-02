Sanremo, sparatoria nel primo pomeriggio in Valle Armea: ferito un uomo, nessun legame con il Festival

Si è verificata una sparatoria in Valle Armea a Sanremo nel pomeriggio odierno. L'episodio si è svolto in frazione Bussana a Ponente della città dei fiori. Immediato l'intervento dei soccorsi per l'uomo ferito. Anche le forze dell'ordine si sono mobilitate per cercare il responsabile. Pare che secondo una pima ricostruzione dei fatti, la sparatoria sia stata innescata dopo una lite per motivi ignoti. Sono in atto le indagini al momento, per capire anche se ci sia un eventuale collegamento tra gli spari di oggi e quelli di domenica scorsa in zona San Martino. Tuttavia si esclude per il momento un legame con il Festival di Sanremo.