Sanremo, Pier Silvio Berlusconi: "Vedremo, ma spero che il Festival rimanga alla Rai"

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset, ha commentato la possibilità che il Festival di Sanremo possa passare a Mediaset, dopo la recente sentenza del Tar della Liguria che ha dichiarato illegittimo l'affidamento diretto del Festival alla Rai. Durante un incontro con la stampa a Cologno Monzese, Berlusconi ha dichiarato: "Sanremo è un pezzo della Rai, ma allo stesso tempo la Rai è il vero motore e la forza del Festival. Come italiano, mi auguro che Sanremo rimanga in Rai, punto. Quello che succederà, vedremo".

Berlusconi ha poi precisato che la situazione è ancora troppo incerta per esprimere un giudizio definitivo. "Onestamente non ho ancora capito cosa stia succedendo", ha aggiunto, riferendosi alla sentenza del Tar che, a partire dal 2026, prevede l’affidamento del Festival tramite una gara pubblica, aperta agli operatori del settore.

In merito all'eventualità che Mediaset possa occuparsi della realizzazione del Festival, Berlusconi ha risposto: "Non mi pongo nemmeno la domanda. Per me, Sanremo oggi è un pezzo di Rai" Ha poi sottolineato che, qualora in futuro il Festival dovesse diventare un oggetto commerciale, l'azienda lo valuterebbe come qualsiasi altra opportunità di business, tenendo conto di costi e ricavi. Tuttavia, per il momento, ha ribadito, "Sanremo è un elemento fondamentale per la Rai".