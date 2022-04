Sanremo, Pasqua: folla di turisti su spiagge e piste ciclabili

di Tiziana Cairati

Chi in bicicletta, chi a piedi o con i pattini, per tutti è stata l'occasione per trascorrere una giornata all'aria aperta a caccia della prima tintarella

