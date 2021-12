Sanremo, ok dalla Regione al nuovo liceo musicale

di Marco Garibaldi

La novità rientra nel piano di dimensionamento della rete scolastica e del piano dell'offerta formativa di Regione Liguria

Si rinnova la rete scolastica e l'offerta formativa in Liguria. In particolare a Ponente è stato dato l’ok per l’apertura di un liceo musicale che rappresenta sicuramente la novità più importante.

L’apertura del nuovo liceo rientre nel piano di dimensionamento della rete scolastica e del piano dell'offerta formativa di Regione Liguria per l'anno scolastico 2022/23 che è stato approvato ieri in consiglio regionale.

“È un piano che recepisce non solo le istanze ma anche le vocazioni dei territori – sottolinea l’assessore all’Istruzione Ilaria Cavo - attivando un liceo musicale a Sanremo sede del Festival, crea un polo agroalimentare nell'entroterra in Val Fontanabuona, rafforza la filiera tecnico professionale a Chiavari e attiva, per la prima volta nella nostra regione e tra le prime in Italia, l'indirizzo professionale pesca commerciale e produzione ittica alla Spezia, zona ad alta concentrazione di queste produzioni. È un piano che ha ascoltato i territori, ha dato ascolto alle esigenze dell'infanzia, delle famiglie e dell'istruzione per gli adulti con l'attivazione di quattro corsi, due dei quali, non a caso a vocazione nautica. Il parere favorevole del Cal (Consiglio Autonomie Locali) e del Crif (Comitato Regionale Istruzione Formazione) a cui partecipano tutte le componenti rappresentative del mondo scuola evidenzia la piena condivisione del disegno strategico di Regione Liguria”.