Sanremo, la prima serata del Festival incorona Mahmood e Blanco

di Marco Innocenti

Polemiche per l'esibizione, con tanto di battesimo, di Achille Lauro ma a rubare la scena a tutti sono stati i Maneskin. Stasera gli altri 13 cantanti in gara

Ci sono Mahmood e Blanco in testa alla classifica provvisoria della prima serata del Festival di Sanremo. E' la loro "Brividi" infatti ad aggiudicarsi il primo posto secondo i voti della sala stampa dell'Ariston. Alle loro spalle si piazzano La Rappresentante di Lista e D'Argen D'Amico.

A tenere a battesimo (è proprio il caso di dirlo!) questa 72esima edizione del festival è stato Achille Lauro, il primo ad esibirsi sul palco e il primo a scatenare polemiche con la sua rappresentazione - appunto - di un battesimo, con tanto di acqua versata sul capo prima di inginocchiarsi alla fine della performance. E' stata però anche la serata di Ornella Muti e di Fiorello, che ha duettato a lungo con l'amico Amadeus, scherzando su questa sua terza partecipazione quasi "estorta" al Festival. "Mi sento un po' come il presidente Mattarella" ha detto Fiorello.

Ma a rubare la scena a tutti sono stati, manco a dirlo, i Maneskin. Il loro rock, partito proprio un anno fa da questo stesso palco, ha riscaldato perfino la platea dell'Ariston, di solito piuttosto tiepida e ingessata. Prima, con "Zitti e buoni" hanno ricordato da dove tutto è cominciato, poi hanno emozionato con la ballata "Coraline", con il frontman Damiano commosso alla fine dell'esibizione.

Sono stati 10 milioni 911 mila, pari al 54.7% di share, i telespettatori che hanno seguito in media la prima serata del festival. L'anno scorso l'ascolto medio della prima parte era stato di 8 milioni 363 mila spettatori pari al 46.6%. La prima parte della prima serata del festival ha avuto il 54.5% con 13 milioni 805 mila spettatori, la seconda il 55.4% con 6 milioni 412 mila. Nel 2021 la prima parte della prima serata del festival aveva fatto segnare 11 milioni 176 mila spettatori con il 46.4%, la seconda 4 milioni 212 mila con il 47.8%.

Stasera si replica, con gli altri 13 cantanti in gara (dopo i primi 12 che si sono esibiti ieri), con Lorena Cesarini ad affiancare Amadeus nella conduzione e i superospiti Laura Pausini e Checco Zalone. In collegamento dalla nave Costa Toscana, ormeggiata per tutto il Festival davanti alla città di Sanremo, ci sarà Ermal Meta.