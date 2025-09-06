Sanremo, incendio sulle alture: fiamme minacciano serre e abitazioni, tre intossicati

Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi nell'entroterra di Sanremo, nei pressi di via Buonmoschetto, propagandosi rapidamente a causa del vento e minacciando alcune aree agricole, serre e abitazioni della zona.

L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno, quando diverse segnalazioni hanno indicato colonne di fumo visibili anche da lontano. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, supportati dalle squadre dei volontari antincendio, con una decina di mezzi impiegati, compreso un elicottero utilizzato per domare le fiamme nelle aree più difficili da raggiungere.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza si sono protratte fino al primo pomeriggio. Nel frattempo, tre persone sono rimaste lievemente intossicate dal fumo e sono state assistite dal personale sanitario del 118 direttamente sul posto, senza necessità di ricovero.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire l’origine del rogo. Secondo alcune testimonianze, le fiamme potrebbero essersi sprigionate da un fuoco acceso da un privato per bruciare sterpaglie, poi sfuggito al controllo a causa del vento.

