Sanremo, giro di vite sugli affitti brevi: 9 sanzioni per abusivismo e irregolarità nei codici identificativi

Controlli serrati della polizia locale di Sanremo sulle abitazioni a uso turistico e sull’abusivismo ricettivo. Durante una recente operazione, sono stati emessi nove verbali per un totale di 24 mila euro di sanzioni.

Cinque le multe da 4 mila euro ciascuna per strutture non registrate regolarmente, mentre altri quattro verbali da mille euro sono stati notificati per la mancata esposizione del CIN (Codice Identificativo Nazionale), obbligatorio per legge.

Gli agenti hanno passato al setaccio circa un centinaio di appartamenti ammobiliati per uso turistico, verificando la corrispondenza dei codici identificativi attraverso un incrocio dei dati tra le piattaforme di prenotazione online e il portale ufficiale della Regione Liguria.

I sopralluoghi si sono concentrati soprattutto nelle vie centrali della città e nel centro storico della Pigna, aree in cui il fenomeno dell’abusivismo ricettivo è particolarmente diffuso. Le autorità locali ribadiscono l’importanza di rispettare le normative regionali per garantire trasparenza e sicurezza nel settore turistico.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.