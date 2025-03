Sanremo, Festival: Comune fissa regole per gara di assegnazione

La Giunta di Sanremo ha dato il via libera alla delibera che avvia il processo per selezionare il partner incaricato dell'organizzazione e della trasmissione in chiaro del Festival della Canzone Italiana per le edizioni del 2026, 2027 e 2028, con la possibilità di una proroga fino a due anni. Questo provvedimento arriva al termine di mesi di lavoro, durante i quali l'amministrazione ha lavorato alla definizione delle linee guida per la manifestazione d'interesse, supportata da una commissione interna, in seguito alla decisione del TAR che ha impedito il rinnovo diretto del contratto con la Rai per la prossima edizione del Festival.

Fasi - La procedura si articolerà in due fasi: la prima fase, selettiva, prevede la pubblicazione di un avviso pubblico per individuare il partner; la seconda fase, negoziale, permetterà di definire i dettagli della convenzione con il partner scelto. Per quanto riguarda i requisiti, potranno partecipare alla selezione solo gli operatori economici che forniscono servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro, che siano titolari di un canale generalista nazionale e che abbiano comprovata esperienza nell’organizzazione di eventi di rilevanza nazionale. Il partner selezionato dovrà corrispondere al Comune un importo minimo di 6 milioni e 500 mila euro, oltre a una percentuale non inferiore all'1% sui ricavi derivanti dalla pubblicità e dallo sfruttamento dei marchi.

Spese - Inoltre, tutte le spese aggiuntive legate alla realizzazione dell'evento e delle attività collaterali saranno a carico del partner, incluse quelle per l'allestimento di un palco esterno destinato ad ospitare artisti e ospiti di rilievo, con un collegamento in diretta con la manifestazione principale. Rimane invece in capo al Comune la responsabilità di scegliere la sede dell'evento e di coprire il relativo costo di affitto. Il partner avrà l'obbligo di riprendere e trasmettere l’evento "Sanremoinfiore" e un altro evento che sarà scelto dall'amministrazione, oltre a dover organizzare e trasmettere in diretta o in leggera differita almeno due ulteriori manifestazioni da concordare con il Comune.

Il sindaco - "Mi sono personalmente occupato di ogni fase di questa procedura, insieme all'assessore Alessandro Sindoni – afferma il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager – e desidero ringraziare tutti gli uffici comunali che, sin dalla sentenza del Tar, hanno lavorato con grande impegno per raggiungere questo risultato nei tempi stabiliti, supportati dai nostri consulenti legali. Credo che gli orientamenti espressi oggi nella delibera riflettano pienamente le nostre aspettative di sviluppo, in linea con l'espansione significativa del Festival di Sanremo degli ultimi anni. Un progresso che intendiamo tradurre non solo in un adeguamento del compenso, in armonia con l'aumento del valore del marchio, ma anche in nuove modalità di collaborazione sul nostro territorio." Alla delibera seguirà la determina dirigenziale che, tenendo conto delle linee guida fornite, costituirà l'atto di manifestazione di interesse. Da quel momento, la pubblicazione sul sito del Comune darà il via ai termini per la partecipazione alla procedura.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.