Sanremo, estrae un mitra finto durante una lite: panico tra i passanti

SANREMO - Un uomo è stato arrestato intorno alla mezzanotte di sabato dalla polizia a Sanremo perché trovato in possesso di una fedele riproduzione di un mitra, che ha estratto durante una lite con un altro uomo scatenando il panico tra la gente, nel timore che l'arma fosse vera e che avesse voluto sparare. È l'episodio accaduto in via Corradi nel centro di Sanremo.

La scena si è consumata davanti agli occhi di decine di passanti e commercianti, in una zona molto frequentata per la presenza di numerosi locali della movida. I due uomini si sono affrontati in mezzo alla strada e dalle parole sono passati ai fatti. Quando uno dei due litiganti ha estratto la replica dell'arma, sulla quale sono in corso accertamenti per risalire alla provenienza, c'è stato un fuggifuggi generale per trovare riparo.





