Sanremo entra nella rete “RivierALP Outdoor”: turismo sostenibile tra Alpi e Costa Azzurra

È ufficialmente partito il “Club RivierALP Outdoor”, la rete che unisce imprese, operatori turistici e professionisti dell’outdoor impegnati nel progetto transfrontaliero RivierALP – Ciclovie e Cammino tra le Alpi e il Mare. L’iniziativa mira a valorizzare un territorio unico che collega le valli alpine del Piemonte, la Riviera ligure e la Costa Azzurra, attraversando le province di Cuneo e Imperia e il dipartimento francese delle Alpes-Maritimes.





Il progetto, della durata di 36 mesi (ottobre 2023 – ottobre 2026) e finanziato per l’80% dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, punta a costruire un’offerta turistica integrata, sicura e sostenibile. Il territorio interessato offre itinerari outdoor di grande valore paesaggistico, culturale e sportivo, dove montagna e mare si fondono in esperienze uniche per escursionisti, ciclisti e appassionati di natura.





Il nuovo Club rappresenta una rete ufficiale di collaborazione tra imprese locali, produttori e operatori del settore, con l’obiettivo di promuovere un turismo responsabile e di qualità. Gli aderenti potranno utilizzare il marchio RivierALP Outdoor, partecipare a eventi, fiere ed educational tour, e accedere a strumenti condivisi di comunicazione e visibilità, rafforzando così la promozione e la commercializzazione del territorio.





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.