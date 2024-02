Sanremo, ecco il primo nato del nuovo punto nascita: si chiama Matteo

Si chiama Matteo il primo nato del nuovo punto nascita di Sanremo, aperto giovedì scorso dopo tre anni di chiusura.

“Alle 22.27 di ieri sera è nato Matteo dal peso di quasi quattro chili, figlio di due cittadini francesi residenti a Sanremo - racconta il presidente Giovanni Toti - È un momento davvero speciale che segna un nuovo inizio per la città dei fiori e per tutte le mamme e i papà che vorranno far nascere lì i loro figli. Al nuovo nato e alla sua bella famiglia tanti auguri da tutta la Liguria".

"Avere punti nascita ben distribuiti sul territorio è importante per garantire un accesso più agevole ai servizi di maternità per le future mamme e le loro famiglie e il nuovo punto nascita del Borea è all'avanguardia. La presenza di questo punto nascita contribuirà anche a ridurre i tempi di viaggio per le donne in travaglio e a migliorare l'accesso alle cure per la comunità locale" ha commentato Mabel Riolfo, vicecapogruppo regionale della Lega e commissario della II commissione Salute e Sicurezza sociale.