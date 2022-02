Sanremo, è morto il cantante Amedeo Grisi: malato di Sla, ad agosto aveva sospeso le cure

di Marco Innocenti

"Ho fatto questa scelta - aveva detto su Facebook - perché voglio tonare ad essere libero". Nel 2018 aveva coronato il suo sogno, duettando con Baglioni

E' morto il cantante sanremese Amedeo Grisi, 49 anni, dal luglio 2015 malato di Sla. Lo scorso mese di agosto, in un lungo post pubblicato su Facebook aveva annunciato la volontà di interrompere le cure e di chiudere il proprio account una volta terminata la raccolta fondi per la ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica.

"A noi malati di Sla - scrisse - viene concesso di decidere se 'andare avanti' facendo una tracheotomia, che vorrebbe dire un tubo in gola e altri tubi nello stomaco per essere alimentato, inchiodato in un letto e con una aspettativa di vita di inferno, di due anni; altrimenti l'altra possibilità è quella di fermarsi e sottoporsi a una eutanasia. Io ho scelto la seconda, perché la prima non mi appartiene e perché il desiderio è quello di tornare ad essere libero".

Nel gennaio 2018, nell'ex oratorio di Santa Brigida del centro storico di Sanremo, Grisi, che era già malato, riuscì a duettare con Claudio Baglioni, all'epoca direttore artistico del 68/mo Festival di Sanremo, coronando un suo grande sogno. Tuttavia, restò amareggiato per non aver potuto esibirsi sul palcoscenico dell'Ariston.

"Mi scuso con tutte le persone più sensibili per aver espresso questa mia volontà - scriveva a conclusione del suo post - Detto questo, il mio tempo ormai è terminato. Sarà un mese, due, una settimana? Io sono pronto. Sono sicuro che per qualcuno più di uno non andrò mai via veramente. Il potere della musica e dell'amore ci rende immortali". Nei giorni scorsi è riuscito a pubblicare un volume dal titolo: "Dentro le mie poesie": una raccolta di cinquantuno poesie e brevi racconti scritti in questi anni di sofferenza, ma anche di speranza.