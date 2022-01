Sanremo, due detenuti appiccano incendi in cella

di Edoardo Cozza

La denuncia di Michele Lorenzo, segretario regionale del Sappe: "Davanti a questa escalation non sono stati potenziati i presidi di protezione"

Due detenuti con problemi psichici hanno appiccato due incendi nelle loro celle del carcere di Sanremo. Lo denuncia Michele Lorenzo, segretario regionale del Sappe. "Davanti a questa escalation - commenta Lorenzo - non sono stati potenziati i presidi di protezione quali autorespiratori, coperte e guanti termici. Nel caso di specie i detenuti psichiatrici presenti a Sanremo sono concentrati tutti in un unico reparto. La polizia penitenziaria quindi per ben due volte è stata costretta ad evacuare l'intero reparto dirigendo i detenuti in altri settori protetti del carcere portando in salvo i responsabili dei roghi. Il problema è che non ci sono Rems disponibili dove dovrebbero essere accolte le persone ristrette con problemi psichici".