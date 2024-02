Sanremo, confermata per il 15 febbraio l'apertura del punto nascite dell'ospedale Borea

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

È confermata per giovedì 15 febbraio l’apertura del Punto nascita all’ospedale Borea di Sanremo. Oggi il presidente Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola hanno effettuato un sopralluogo visitando le due sale parto e la sala operatoria per le urgenze.

“Siamo di fronte ad una struttura completamente rinnovata. Il reperimento dei medici per garantire la copertura non è stato facile per una carenza che, come è risaputo, è a livello nazionale. – dichiara il Presidente Giovanni Toti - Manteniamo comunque l'impegno preso, consapevoli che l’apertura di questo punto andrà a completare il percorso nascita armonizzandosi con l'altro presidio all'ospedale di Imperia e in attesa della realizzazione dell'ospedale unico di Taggia”.

“Il reparto sanremese – aggiunge l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola - è composto da due sale parto, di cui una demedicalizzata per i parti a basso rischio ostetrico, modello ‘Casa del Parto’, un ambiente familiare e casalingo. Infine, è garantita la gestione della emergenza con guardia attiva anestesiologica, ginecologica e neonatologica, oltre alla dotazione completa di elettromedicali ed emocomponenti”.

“L'avvio del Punto Nascita di Sanremo, che rappresenta un valore aggiunto per il territorio – ha aggiunto Direttore generale di Asl 1 Maria Elena Galbusera - è il frutto di un grande lavoro di squadra svolto in sinergia con Regione Liguria e Istituto Gaslini, ai quali vanno i miei ringraziamenti. Sul fronte del personale Asl1 fornirà 18 ostetriche e 6 Oss e abbiamo deciso di anticipare la quota di infermieri in carico al Gaslini per il nido, 8 in tutto, fino al completo reclutamento a cura di quest’ultimo.”

Il punto nascita, che aprirà la prossima settimana all’ospedale Borea, ha una dotazione importante che vede tra l’altro la presenza di una vasca per il parto in acqua, la cromoterapia, una poltrona slash, innovativa che consente varie posizioni per il parto. Ogni postazione ha una liana, area relax, filodiffusione e una tecnologia per l'assistenza neonatale per una massima sicurezza durante il parto e per la gestione delle emergenze.