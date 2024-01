Sanremo, comunali: consigliere Roberto Rizzo candidato sindaco M5S

Il consigliere comunale uscente del Movimento 5 Stelle, Roberto Rizzo, è il candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Sanremo. Lo ha reso noto lo stesso partito. "Rizzo ha rappresentato e difeso per cinque anni i valori del Movimento 5 Stelle con grande attenzione alle persone e un'instancabile dedizione alla città di Sanremo - si legge in una nota -. In Consiglio comunale ha fatto valere la voce di tutte le persone inascoltate dall'amministrazione e per le vie della città ha avuto il coraggio di opporsi in prima persona a ogni sopruso ai danni dei comuni cittadini, specialmente i più deboli e indifesi".

Rizzo è stato promotore dei comitati per la pulizia dei boschi e per la tutela ambientale, in particolare contro l'installazione di ripetitore 5G a Coldirodi. "Ha riportato i servizi di ambulanze mobili nelle frazioni, è stato l'artefice della riapertura, dopo molti anni, della Pinacoteca Rambaldi e si è fatto promotore di una serie di interventi di manutenzione ordinaria di cimiteri, spiagge, strade e luoghi di ritrovo".

La presentazione del candidato sindaco si terrà, mercoledì 31 gennaio, alle 18.30, nella sala della Federazione Operaia Sanremese di via Corradi, con l'indicazione delle linee programmatiche proposte dal MoVimento 5 Stelle. Si tratta del quarto candidato sindaco alle comunali di Sanremo, dopo l'ex segretario provinciale imperiese della Cgil Fulvio Fellegara (civico appoggiato da Pd e centrosinistra), l'avvocato Alessandro Mager (civico, area centrodestra, appoggiato dal gruppo di moderati Anima) e l'ingegnere Gianni Rolando (centrodestra dei partiti).