Sanremo, annata record per il Casinò: gli incassi sfiorano i 60 milioni

SANREMO – Sta per chiudersi un'annata straordinaria per il Casinò di Sanremo, con incassi che sfiorano i 60 milioni di euro, una nuova organizzazione del personale e nuove assunzioni. All'inizio del 2026, infatti, sarà presentato il Piano di impresa contrassegnato dagli investimenti previsti.

"Gli incassi a oggi sono già stati 7 milioni 144 mila 337 euro in più, pari al 14,6% (e manca ancora l'ultimo dell'anno) rispetto al 2025", ha sottolineato il presidente del Cda, Giuseppe Di Meco. Il Casinò di Sanremo vanta 208 dipendenti tra gioco e slot con gli uffici amministrativi.

Il Casinò di Sanremo è un edificio imponente ed artisticamente notevole in stile Liberty Decò che sorge in corso Inglesi n. 18 a Sanremo. E’ nel cuore della città, collegato a piazza Colombo dalla pedonale via Matteotti, elegante strada dello shopping, della cultura e dello spettacolo. In via Matteotti si trovano il Teatro Ariston e palazzo Borea d’Olmo, sede del Museo e della Pinacoteca matuziana.

