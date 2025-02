Sanremo 2025, "Vorrei, vorrei, vorrei": il ritornello della canzone vincente è già un tormentone

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il ritornello più cantato il giorno dopo il Festival - Balorda nostalgia è la canzone che ha trionfato a Sanremo e già le sue parole sono entrate nel quotidiano di tutti: il brano tratta la fine di una storia d'amore con quel sentimento di nostalgia che assale chi ricorda quei momenti trascorsi con l'altra metà. Quando finisce un rapporto i ricordi che affiorano sono tanti e spesso presenti nei gesti che facciamo o che facevamo insieme alla persona amata. Un tema questo che avvolge e coinvolge donne e uomini a tutte le età. Tutti abbiamo provato o proveremo quella nostalgia, quel desiderio di rivedere certi luoghi, di provare certe emozioni o stati d'animo che ci hanno fatto star bene ma che non si possono più ripetere se non tornando indietro: ma questo spesso non accadrà..."Magari non sarà Magari è già finita Però ti voglio bene Ed è stata tutta vita"





L'appello - "Più maxi schermi per guardare il Festival", lo chiedono le persone che non hanno potuto vedere il Festival per la forte affluenza di visitatori che hanno invaso, come un fiume in piena, la città di Sanremo sabato per la serata finale della manifestazione musicale.





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.