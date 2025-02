Sanremo 2025, Bucci: "Spot Liguria visto da oltre 43 milioni di persone, Festival palcoscenico unico"

“Il Festival di Sanremo si conferma un palcoscenico unico: lo dimostrano i numeri ottenuti dallo spot – cartolina di Regione Liguria, che nelle cinque serate della kermesse è stato visto da oltre 43 milioni e 600mila persone. Un risultato eccellente per un messaggio di promozione del territorio che ha permesso di mostrare la Liguria sugli schermi di tutta Italia, portando le bellezze della nostra Regione nelle case di milioni di italiani”. Così il presidente Marco Bucci, commentando i numeri degli ascolti dello spot -cartolina di Regione Liguria andato in onda durante il Festival di Sanremo.

Vetrina - “La straordinaria vetrina del Festival, che quest’anno è stata arricchita dalla vittoria di Olly e dalla partecipazione di Bresh, entrambi liguri, si conferma strategica per la promozione del territorio e darà un contributo importante nel far crescere gli arrivi turistici in tutti i mesi dell’anno”, conclude Bucci. La cartolina andata in onda durante il Festival di Sanremo 2025 riassume in pochi secondi un viaggio lungo un anno, con protagoniste le bellezze della Liguria nelle quattro stagioni. Il racconto si sviluppa attraverso gli occhi di una coppia che attraversa in una passeggiata tutta la Liguria, passando dai mercati ai campi di basilico, dalle feste estive sulle spiagge ai borghi medievali in autunno, fino alla magia di piazza De Ferrari illuminata per Natale, con un finale a sorpresa nello stesso mercato da cui tutto è iniziato.

Successo - Grande successo anche per Casa Sanremo, la casa ufficiale del Festival della Canzone Italiana all'interno del Palafiori, che nei giorni del Festival ha registrato 80mila presenze. Regione Liguria ha allestito al suo interno alcuni spazi di comunicazione promozionale che hanno fatto conoscere il territorio e le sue attrattive: tra questi, un’“immersive experience” della Liguria, con due ledwall di 9 metri x 2, dove è stato proiettato un filmato dedicato alle bellezze liguri.

