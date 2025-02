Sanremo 2025, Benigni apre la quarta serata: “Trump vuole anche la Liguria, altrimenti mette il dazio sulle trofie al pesto!”

Roberto Benigni ha aperto il venerdì sera del Festival di Sanremo con il suo inconfondibile senso dell’umorismo. Insieme a Carlo Conti, scende dalla scalinata e lancia subito una battuta al governo italiano, proponendo scherzosamente il conduttore come nuovo ministro dei trasporti, lodando la sua puntualità nella conduzione dell’evento.

Trump e la Liguria - L’attore continua con un altro intervento ironico, dicendo: "Trump segue Sanremo, lo vuole rifare grande, vuole Vasco Rossi, Mina, Celentano. Vuole tutta la Liguria, dopo la Groenlandia, come 53° stato degli Usa. Ha detto: o la Liguria lo accetta, o metto un dazio del 200% sulle trofie al pesto". Quindi «La politica non c’è, Sanremo è una situazione tesa». Poi, racconta un aneddoto su Marcella Bella, a cui, per gioco, avrebbe detto “Bella ciao”, scatenando una reazione inaspettata. Per “par condicio”, Benigni aggiunge di aver salutato anche i Neri per Caso.

L'ironia di Benigni - L'attore toscano cita Elon Musk, il quale, secondo Benigni, è “molto interessato all’Italia” e non poteva certo perdersi Sanremo. L’attore scherza sul fatto che Musk ha già scelto il suo vincitore su X (ex Twitter), indicandolo in Giorgia Meloni, e aggiunge che, essendo un “esperto di musica”, prevede che Musk sarà presente al festival per molti anni a venire. Lui vuole il potere in Italia: ‘O Roma o Morte" conclude, esagerando ironicamente sull’ambizione di Musk.

Carlo Conti e il festival - Benigni torna a fare una battuta su Conti, scherzando sul fatto che il conduttore abbia chiamato tutti, da Antonella Clerici a Gerry Scotti per partecipare all’evento.

(Immagine RAI)

