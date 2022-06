Sanremo, 200 equipaggi per la rievocazione storica del Gran Premio

di Redazione

La sfilata è attesa dalle 8.30 alle 18. Le moto si esibiranno raggruppate per cilindrata e con due batterie: una al mattino e l'altra al pomeriggio

Sono 200 gli equipaggi che domani sfileranno per lo storico circuito motociclistico di Ospedaletti, in occasione della settima "Rievocazione storica del Gran premio di Sanremo, circuito di Ospedaletti", che torna dopo due rinvii per Covid.

Tra le vecchie glorie del motociclismo, non mancano diversi campioni del mondo: da Giacomo Agostini (15 volte), a Pierpaolo Bianchi e Troy Bayliss (3), Carlos Lavado e Dieter Brown (2) e Marco Luchinelli (1). La sfilata è attesa dalle 8.30 alle 18 di domani e le moto si esibiranno raggruppate per cilindrata (da 50 a 500 per le storiche e fino a 1000 per le moderne), con due batterie: una al mattino e l'altra al pomeriggio.