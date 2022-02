Sanità, vertice Regione-sindacati per stabilizzare il personale assunto per far fronte alla pandemia

di Redazione

Regione Liguria ha convocato per l'11 febbraio un tavolo di confronto con i sindacati per affrontare il tema del personale sanitario. "Massima disponibilità al confronto con le organizzazioni sindacali da parte di Regione Liguria, in particolare sul tema della stabilizzazione del personale del comparto sanitario assunto per far fronte all'emergenza pandemica da covid-19", si legge nella nota di Regione Liguria.

Il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti si era espresso su questo argomento nel corso dei precedenti incontri con i segretari regionale di Cgil, Cisl e Uil.