Covid, le nuove misure: niente più dad per i vaccinati dalle elementari in su

di Edoardo Cozza

Le decisioni del consiglio dei ministri nella direzione della riapertura: per chi ha il vaccino niente restrizioni anche in zona rossa, green pass "illimitato"

Il consiglio dei ministri si è riunito per definire le nuove misure anti Covid e vagliare le proposte del comitato tecnico scientifico e della cabina di regia sulla pandemia: le regole saranno ammorbidite, soprattutto per i vaccinati e per il settore della scuola. Anche il presidente del consiglio Mario Draghi ha parlato di "provvedimenti che vanno nella direzione della riapertura" e di decisioni sulla scuola "che vanno incontro alle esigenze delle famiglie".

E allora ecco le principali novità:

- Alle elementari la didattica a distanza sarà prevista solo per i non vaccinati e sarà attivata dal quinto caso in su: con quattro positivi o meno vi sarà solo autosorveglianza.

- Alle medie e alle superiori dad attiva con due positivi, ma solo per cinque giorni e per gli studenti non vaccinati.

- Nelle scuole d'infanzia la dad partierà con cinque positivi in classe.

- Per quanto riguarda la durata del Super Green Pass dovrebbe diventare illimitata per chi ha fatto la terza dose o dopo due per i guariti.

- Verrà rivisto il sistema dei colori delle Regioni, ma anche in zona rossa non ci sarebbero restrizioni di sorta per i vaccinati: per loro cadono le distinzioni tra colori.