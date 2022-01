Covid, Toti: "Si sta invertendo la tendenza, grazie ai cittadini vaccinati e responsabili"

di Edoardo Cozza

Il presidente della Regione commenta su Facebook i dati degli ultimi giorni: "Sempre meno contagi, sempre più guariti: c'è ottimismo per il futuro"

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, commenta gli ultimi dati sul covid in maniera ottimistica. Ecco il suo post su Facebook: "Dopo settimane in cui la circolazione del virus è accelerata in tutto il Paese, finalmente una prima inversione di tendenza: in Liguria per il terzo giorno consecutivo cala il numero totale dei casi positivi, segno che i guariti superano i nuovi contagi, e anche l’incidenza scende. Numeri che confermano come la quarta ondata sia arrivata ormai al plateau e ci fanno guardare al futuro con un po’ più di ottimismo. La campagna vaccinale prosegue senza sosta, con oltre 20 mila dosi nelle ultime 24 ore e quasi 700 mila terze dosi prenotate, segno che i cittadini con grande senso di responsabilità ci stanno aiutando a mettere alla porta il virus. Avanti così!".