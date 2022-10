Sanità, la lista Toti: "Gratarola tecnico qualificato, ma ringraziamo il presidente: ha gestito bene la crisi covid e la campagna vaccinale"

È di ieri la notizia della nomina del nuovo assessore alla sanità della Regione Liguria: è Angelo Gratarola, direttore del dipartimento emergenza-urgenza del San Martino di Genova, che ricevuto la delega dal presidente Toti, che l'aveva tenuta per sé per gestire la situazione nel periodo complesso della gestione del covid. La lista Toti ha voluto esprimere, con un comunicato, il proprio ringraziamento al governatore per il ruolo ricoperto durante la pandemia: "Senso di responsabilità. È quella dote, niente affatto comune, che non fa passare la mano quando c'è un momento di difficoltà. Che non fa lasciare ad altri gli oneri per tenersi gli onori. Che spinge un comandante a restare al timone durante la tempesta e a cederlo quando la rotta è tracciata e sicura. Che ti fa stare in prima linea a fare da scudo ai tuoi quando arrivano le cannonate.

Il senso di responsabilità è quello che ha dimostrato il presidente Giovanni Toti in questi due anni in cui ha mantenuto per sé la delega alla Sanità quando c'era da affrontare un'emergenza Covid sconosciuta e letale, quando c'è stato da spiegare perché fosse necessario fare sacrifici tutti insieme, quando fare l'assessore significava attirare su di sé ogni tipo di critica per consentire alla squadra di lavorare in tranquillità e dare il meglio, come realmente è avvenuto. Per questo oggi affida la delega a una persona capace come Angelo Gratarola, incaricando un tecnico certamente qualificato di portare a compimento il lavoro avviato, vogliamo ringraziare il presidente Toti per quello che ha fatto e che farà ancora in cabina di regia.

Perché Giovanni Toti è stato l'assessore alla Sanità che ha consentito alla Liguria di uscire meglio e prima di altre regioni dall'incubo del lockdown. Il suo coraggio e la sua lungimiranza nel disporre le riaperture in sicurezza con regole serie, hanno fatto ripartire le prime aziende, hanno fatto procedere i cantieri, hanno evitato di fermare eventi di prestigio che hanno stupito il mondo, hanno salvato la stagione estiva con lunghi confronti con il governo e con ordinanze di buon senso. Poi la campagna vaccinale, condotta senza condizionamenti pur tra insulti, attacchi, e non pochi problemi logistici per organizzare rapidamente gli hub presi d'assalto. Un lavoro riuscito grazie all’impegno di tutta la nostra sanità ma anche a collaborazioni efficaci con le farmacie e la sanità privata, ricordando che la Liguria è stata la prima regione di Italia a farlo, oltre a un confronto costante con le autorità di governo e soprattutto, come detto, grazie alla straordinaria dedizione di tutto il nostro personale sanitario che non finiremo mai di ringraziare".