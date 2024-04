Sanità, l'esperto: "Grazie a visite medico sportive, mortalità sui campi crollata dell'89%"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Da quando è entrata in vigore in Italia l'obbligatorietà per gli atleti di effettuare la visita medica per l'idoneità sportiva, è calato notevolmente il numero delle morti improvvise sui campi di gara. Dal 1982 al 2012 si è registrato infatti fino all'89% dei decessi in meno rispetto a prima.

Ne parla il presidente dell'associazione medici sportivi di Genova Luca Ferraris: "Dalla sua istituzione l'esame è rimasto lo stesso: oggi in Italia grazie a questo tipo di prevenzione, la statistica di mortalità durante l'attività sportiva è di 1 caso su 1milione e mezzo di praticanti ogni anno. Nei paesi dove lo screening invece non è obbligatorio, come ad esempio in Francia o negli Stati Uniti, la percentuale è di un 1 caso su 200mila/300mila atleti, ovvero quasi 5 volte tanto.

Sono numeri emersi dalla Federazione Medico Sportiva Italiana, con la quale la città di Genova conquista un'affiliazione grazie al centro di diagnostica medica ligure di Synlab, che diventa l'unico centro regionale accreditato dalla federazione.

La Fmsi è la federazione di riferimento del CONI e del Ministero della Salute per la medicina sportiva, che si impegna a garantire la tutela e l'educazione della salute

Questa importante collaborazione con la FMSI e con il CONI, segna un passo avanti significativo nel settore della medicina sportiva e conferisce a SYNLAB Liguria un ruolo centrale nell'offerta di servizi di alta qualità per atleti di ogni livello, siano essi normodotati o portatori di disabilità. Grazie a questa collaborazione, SYNLAB si impegna a fornire una vasta gamma di servizi, andando oltre la semplice certificazione dell'idoneità sportiva.

«La Federazione Medico Sportivo Italiana da sempre è “un baluardo” nell’attività di controllo e prevenzione della salute degli sportivi. Con particolare piacere - sostiene Antonio Micillo, Presidente del CONI Comitato Regionale Liguria

- sottolineo questa significativa collaborazione tra la FMSI e SYNLAB che potrà produrre importanti benefici per gli sportivi tesserati e non tesserati».

In particolare SYNLAB, attraverso l’accordo sottoscritto, si impegna ad aderire ai principi della Federazione Medico Sportiva Italiana ed in particolare a prescrivere l'esercizio fisico anche per fini preventivi e terapeutici, sostenendo l'importanza di uno stile di vita attivo, a partecipare a studi e ricerche epidemiologiche promosse dalla FMSI per contribuire al progresso della medicina sportiva, ad assistere atleti di squadre nazionali e società sportive per ogni esigenza di carattere medico e funzionale, garantendo una completa assistenza nei loro percorsi sportivi, nella prevenzione degli infortuni e dell'overtraining. Inoltre lavorerà per garantire la sicurezza e la salute degli atleti e offrirà una valutazione dettagliata degli effetti dell'allenamento per ottimizzare le performance e la salute degli atleti.

«Siamo onorati di essere stati scelti come unico Centro in Liguria accreditato dalla Federazione Italiana Medico Sportiva. SYNLAB Liguria, attraverso questa affiliazione, dimostra di voler rispettare gli standard di alta qualità richiesti dalla federazione stessa, grazie al team di medici di diverse specialità che hanno specifica competenza in ambito sportivo, oltre che ad attrezzature tecnologicamente avanzate di diagnostica strumentale e di laboratorio. SYNLAB può quindi supportare lo sportivo in ogni aspetto e ogni fase della preparazione, del recupero e della competizione, anche fornendo percorsi personalizzati sulla base di specifici obiettivi». - dichiara la Regional Director Simona Lombardi.