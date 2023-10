Sanità, l'assessore Gratarola a Telenord: "Taglio di 82 milioni alla Liguria? Numerì così, senza un'origine precisa"

Dal Governo centrale presunti tagli per tre miliardi alla sanità pubblica, che equivarrebbero a 82 milioni per la Liguria. Sono i dati diffusi dalla Fondazione Gimbe. "Si tratta di numeri così, cifre che non hanno un'origine precisa. L'anno scorso ad esempio nella nostra regione il Fondo sanitario è cresciuto di 70 milioni. Servono più risorse, ne sono consapevole così come lo è il ministro Schillaci, ma serve anche la capacità di spenderle bene, con efficienza. In Liguria ad esempio non si spende moltisimo per la prevenzione, eppure sotto questo aspetto i risultati ci sono".

Lo ha detto a Telenord l'assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola, che nella puntata integrale di Primo Piano ha fatto un bilancio del suo primo anno alla guida della salute pubblica in Liguria, rilanciando i programmi per il futuro. L'intervista andrà in onda questa sera alle 20 ed è interamente disponibile sul sito telenord.it.