Sanità, il Pd torna a chiedere il riconoscimento pubblico per l’Ospedale Evangelico

Una visita per ribadire l’importanza di due presidi sanitari fondamentali per il ponente genovese e per rilanciare una richiesta già presentata in Regione: il Partito Democratico torna a chiedere che l’Ospedale Evangelico sia riconosciuto come struttura di funzione pubblica.

Presidi essenziali – I consiglieri regionali Armando Sanna, capogruppo del Pd, e Katia Piccardo, vicecapogruppo, hanno visitato ieri l’Ospedale Evangelico di Genova e l’Ospedale Micone di Sestri Ponente. Un sopralluogo per confrontarsi con il personale sanitario, ascoltarne le esigenze e sottolineare il ruolo strategico di queste strutture nel garantire servizi sanitari a migliaia di cittadini.

Riconoscimento pubblico – “L’Evangelico è un presidio fondamentale per il territorio, pienamente inserito nella rete dell’emergenza-urgenza e in stretta collaborazione con la Asl 3. Eppure la Regione ha detto no alla nostra proposta per il riconoscimento della funzione pubblica e per garantire l’accesso ai fondi regionali”, hanno dichiarato Sanna e Piccardo.

Ruolo nel sistema – Secondo il Pd, l’Ospedale Evangelico non può più essere trattato come un soggetto privato privo di funzioni pubbliche: “Offre prestazioni di alta complessità e svolge un ruolo essenziale per il territorio, anche in supporto a strutture come Voltri e Castelletto. La Regione deve fare un passo avanti”, hanno ribadito i due esponenti dem.

Territorio e cittadini – “L’Evangelico e il Micone rappresentano punti di riferimento per il ponente non solo per la prossimità ma anche per le eccellenze mediche che garantiscono ai cittadini”, hanno concluso.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.