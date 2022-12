Sanità, Gratarola risponde alle polemiche: "Flu Point decisivi per alleggerire i pronto soccorso. Galliera, valutazioni per migliorare la situazione"

"Siamo tutti perfettamente consapevoli che la medicina dell'emergenza da tempo è sotto pressione e non per ragioni ascrivibili al servizio sanitario regionale ligure. Nello specifico della situazione ligure e genovese, ribadisco che ad oggi la misura dei 'Flu point' e l'apertura degli ambulatori con i medici di medicina generale si è rivelata importante ad alleggerire il peso sui pronto soccorso. Senza questo provvedimento adottato da Regione Liguria, oltre 200 pazienti, solo nei flu point, avrebbero contribuito ad affollare i pronto soccorso nel week end natalizio". L'assessore alla Sanità Angelo Gratarola replica così alla polemica di due consiglieri regionali di opposizione in merito al funzionamento dei Flu Point, ambulatori a bassa complessità aperti appositamente in questo periodo natalizio per far confluire in questi luoghi le persone affette da patologie influenzali. A questi ambulatori dedicati, ad esempio in Asl3 presso gli ospedali Micone e Gallino con gli specialisti dell’infettivologia del Policlinico San Martino, si aggiungono anche gli ambulatori aperti dalle aziende sanitarie per garantire risposte ai pazienti affetti da patologie lievi, i cosiddetti codici bianchi, evitando l’autopresentazione nei pronto soccorso.

"La situazione di difficoltà e di fermo ambulanze che i due consiglieri citano è circoscritta al pronto soccorso dell'ospedale Galliera - aggiunge l'assessore alla Sanità - e proprio su questo nosocomio si stanno mettendo in atto ulteriori azioni operative e gestionali con i vertici dell'ospedale stesso al fine di trovare il migliore approccio alla soluzione del problema che si sta protraendo da tempo. E però evidente che il blocco di quel pronto soccorso inevitabilmente per un gioco di vasi comunicanti si riverbera su San Martino, Villa Scassi ed Evangelico".

In merito ai sopralluoghi che verranno compiuti domani negli ospedali genovesi l'assessore puntualizza: "Come assessore, ma soprattutto come medico che ha lavorato per anni nella medicina di emergenza, trovo offensivo pensare, come scrive un consigliere di opposizione, che un Pronto Soccorso si 'sistemi' in occasione di una visita. Si tratta di un luogo che lavora sulle urgenze e dove ci si prende carico delle persone al meglio con le alte professionalità presenti e con tutti gli strumenti che si hanno a disposizione. Per ciò che attiene ai medici della continuità assistenziale (guardia medica) - conclude l'assessore Gratarola - è ben nota la carenza di personale. Per contenere questo problema, di carattere nazionale, come Regione abbiamo provveduto a stanziare un compenso aggiuntivo per ogni ora di attività eccedente le 108 ore mensili, per il maggior impegno lavorativo ricadente sui medici convenzionati nel settore e per garantire il servizio contemporaneo su più poli o su vaste aree territoriali in conseguenza di accorpamenti degli stessi. Per le Rsa post acuti infine, accanto alla dotazione già in essere, è di queste ora l'attivazione di ulteriori 25 posti letto no-covid nell'area metropolitana genovese".