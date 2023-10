Sanità, Garibaldi (Pd) replica a Gratarola: "Minimizza i tagli, strano modo di difendere la salute dei cittadini"

“Sono un po' stupito del fatto che l'Assessore Gratarola definisca "numeri così" il taglio di 3,1 miliardi al Sistema sanitario regionale e gli 82 milioni in meno alla Regione Liguria: è una proiezione piuttosto semplice, e pure prudenziale, nel riparto delle Regioni, che avrebbe dovuto fare lui per primo, visto che sono risorse in meno che arrivano. Il sistema sanitario nazionale ha bisogno di 4 miliardi in più. Ce ne saranno tre in meno: invece di minimizzare l’assessore dovrebbe chiedere garanzie e risorse in più, proprio come stanno facendo gli assessori alla Sanità delle altre Regioni. Ma qui abbiamo una giunta più realista del re, che quando arrivano i tagli, non solo non si lamenta, ma ringrazia pure. E, non so se per compiacere il governo o per altre ragioni, riesce anche ad aggiungere che lo scorso anno sono arrivati 70 milioni, come se fossero un regalo, dimenticandosi di dire che erano fondi straordinari per coprire gli aumenti del caro energia, un conto per altro ancora aperto. Dimenticandosi di dire che nonostante questo, la sanità ligure ha chiuso con un disavanzo di 30 milioni e con 50 milioni di fughe. Uno strano modo di difendere la sanità ligure e la salute dei cittadini”, così il capogruppo PD in Regione Liguria Luca Garibaldi replicando alle parole di Gratarola rilasciate nell'intervista di Primo Piano a Telenord.