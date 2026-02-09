Sanità, frana di Arenzano e trasporto pubblico locale: si confrontano Sanna e Campora

In questa puntata si confrontano Armando Sanna (PD) e Matteo Campora (Vince Liguria – centrodestra), concentrandosi su tre temi principali: sanità, frana di Arenzano e trasporto pubblico locale.

Sulla riforma sanitaria regionale, Sanna ha espresso forte preoccupazione per il rischio di indebolimento del ruolo dell’IRCCS San Martino, denunciando confusione nella governance, rilievi del Governo, aumento dei costi dirigenziali, liste d’attesa ancora molto lunghe e carenza di personale. Secondo il PD, la riforma è stata calata dall’alto, senza un reale confronto con i territori, e rischia di rappresentare un “pre-commissariamento” della sanità ligure. Campora ha invece difeso la riforma, definendola necessaria ed epocale, assicurando che il San Martino non è a rischio e che eventuali criticità sono solo tecniche e in fase di risoluzione. Ha ribadito la disponibilità della maggioranza a valutare proposte migliorative.

Ampio spazio è stato dedicato alla frana di Arenzano, che ha causato gravi disagi alla viabilità. Sanna ha sottolineato il lavoro bipartisan in Consiglio regionale per chiedere misure urgenti, sospensione dei cantieri e rafforzamento dei servizi, ribadendo la necessità di una mappatura del rischio idrogeologico e di investimenti strutturali sulla prevenzione. Campora ha evidenziato l’impegno immediato di Regione e Protezione civile, ricordando la fragilità orografica del territorio ligure e l’importanza della collaborazione con ANAS e con i sindaci.

Sul trasporto pubblico locale, Sanna ha criticato la gestione di AMT Genova, chiedendo un intervento finanziario diretto della Regione e non solo anticipazioni di risorse, denunciando sprechi, errori gestionali e una crisi che coinvolge tutta la Liguria. Campora ha riconosciuto le difficoltà del settore a livello nazionale, assicurando l’impegno della Regione a sostenere il TPL, anche valutando l’ingresso nel capitale delle aziende, per garantire un servizio essenziale e accessibile ai cittadini.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.