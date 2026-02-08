Rapallo ricorda le Foibe e l’Esodo: memoria viva nel Giorno del Ricordo

Si è svolta oggi a Rapallo una partecipata commemorazione del Giorno del Ricordo, organizzata dalla referente locale del Comitato 10 Febbraio, Monica Debè. Un momento di profonda riflessione dedicato alla memoria delle vittime delle Foibe e dell’Esodo fiumano, istriano e giuliano-dalmata, tragedie a lungo colpevolmente rimosse dalla coscienza nazionale e riconosciute ufficialmente solo con l’istituzione del Giorno del Ricordo nel 2004.

Nel corso della commemorazione è stato ricordato anche che nell’agosto di quest’anno ricorrerà l’80° anniversario della strage di Vergarolla (1946), una delle pagine più drammatiche e dimenticate della storia del confine orientale. Il 18 agosto 1946, sulla spiaggia di Vergarolla a Pola, l’esplosione di materiale bellico precedentemente disinnescato e accatastato sull’arenile causò la morte di almeno cento persone, delle quali solo 64 furono identificate. Tra le vittime, un terzo erano bambini.

Secondo documenti conservati negli archivi britannici, la responsabilità dell’attentato sarebbe attribuibile a membri dell’OZNA, la polizia segreta comunista del regime di Tito. Per la comunità italiana di Pola, la strage di Vergarolla rappresentò un punto di non ritorno: anche coloro che avevano resistito fino ad allora a violenze, soprusi e infoibamenti di familiari e amici, furono costretti ad abbandonare le proprie case e la propria terra, unendosi al doloroso cammino dell’Esodo verso l’Italia.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.