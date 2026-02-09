Bucci: " Da valutare gli extracosti per il tapis roulant"

"L'amministrazione pubblica non può accettare gli extracosti sic et simpliciter, l'amministrazione non può essere inerte di fronte al progettista e all'impresa, non si può accettare un extracosto solo perché uno lo dice e lo firma, no, va valutato. Il tapis roulant dell'aeroporto di Genova ne è un esempio". Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci alla decima edizione del think tank 'Liguria 2030' organizzato da The European House-Ambrosetti a Genova a Palazzo del Principe sollecita il Comune di Genova a intervenire dopo lo stop del Mit al progetto del tapis roulant per collegare l'aeroporto del capoluogo ligure alla rete ferroviaria a causa dell'aumento dei costi previsti da 29 a 44 milioni.

"Gli extracosti devono essere sempre visti alla luce del gioco delle parti, capisco chi deve fare il lavoro e spinge per l'extracosto e chi invece paga e spinge per ridurre l'extracosto, questo dibattito dev'esserci - ribadisce Bucci -. Ma quand'ero sindaco il costo stimato per il tapis roulant dell'aeroporto di Genova era addirittura di 25 milioni nemmeno di 29".

