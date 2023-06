Sanità, entro il 15 luglio aprirà il Punto di Primo Intervento ad Albenga

Aprirà entro il 15 luglio il Punto di Primo Intervento (Ppi) dell'Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga. Sul tema è stato fatto il punto in un incontro in Regione tra l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola e i sindaci del territorio ingauno. "Entro il 15 luglio Asl 2 riaprirà il Punto di Primo Intervento. Inizialmente sarà operativo per 12 ore dalle 8 alle 20, ma è già stata chiesta al Ministero una deroga per le 24 ore e abbiamo ragionevoli motivi perché venga accolta", dice Gratarola.

Durante il confronto, a cui hanno preso parte il direttore del Dipartimento di Regione Liguria Roberta Serena, il direttore di Alisa Filippo Ansaldi e il commissario straordinario di Asl 2 Michele Orlando, è stata fatta chiarezza anche sull'accesso delle ambulanze all'ospedale Santa Maria di Misericordia.

"Non è mai stato vietato accesso dell'ambulanza in un Ppi purché l'ambulanza non sia figlia del sistema emergenza - ha evidenziato l'assessore Gratarola - Al Punto di primo intervento di Albenga così come per gli altri Punti della Liguria possono accedere le ambulanze per attività non urgenti (si escludono patologie tempo-dipendenti, patologie che richiedono ospedalizzazione e osservazione breve intensiva). E' stato quindi ribadito che il sistema dell'emergenza continuerà a far riferimento ai Dea di Primo e Secondo Livello e quindi per il territorio albenganese attraverso l'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure".