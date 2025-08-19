Sanità, Bucci: “Nuovo sistema digitale per prenotazioni. Liste d’attesa presto azzerate"

Un nuovo sistema digitale per sfruttare al massimo risorse e personale, con l’obiettivo di eliminare del tutto le liste d’attesa. È la strategia annunciata dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci, che ha spiegato come il piano entrerà in funzione già nelle prossime settimane.

Prenotazioni – «Abbiamo analizzato la situazione e introdurremo modifiche importanti nel sistema di prenotazione – ha dichiarato Bucci –. Oggi, a causa di alcuni meccanismi interni, non riusciamo a utilizzare tutte le potenzialità disponibili. Senza costi aggiuntivi e senza ricorrere a straordinari, potremo aumentare del 20-25% l’attività rispetto a quella attuale».

Sistema digitale – Il nuovo modello si baserà su una piattaforma logistica e digitale in grado di ottimizzare l’impiego del personale e l’occupazione delle strutture. «Lo implementeremo al più presto, probabilmente già nelle prossime due settimane», ha aggiunto Bucci.

Liste d’attesa – L’obiettivo dichiarato è portare a zero le prenotazioni inevase. «Quando sono arrivato, il 70% delle richieste finiva in lista d’attesa, oggi siamo al 10%. Ma vogliamo arrivare a zero e con il nuovo sistema ci riusciremo», ha sottolineato.

Assessore aggiuntivo – Bucci ha anche affrontato il tema del possibile aumento del numero di assessori in Giunta regionale. «Prima di tutto bisogna votare in Consiglio regionale. La seconda votazione si terrà a settembre. L’obiettivo è chiudere il percorso entro fine anno, comunque prima di dicembre», ha spiegato.

