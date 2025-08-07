San Michele di Pagana: mare di nuovo balneabile, revocato il divieto

Buone notizie per bagnanti e turisti a San Michele di Pagana, frazione di Rapallo (Genova). È stato revocato il divieto temporaneo di balneazione emesso nei giorni scorsi.

La decisione è arrivata in seguito alle ultime analisi condotte da Arpal, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure, che hanno confermato la piena conformità delle acque ai parametri di legge. I campionamenti hanno infatti restituito valori ampiamente inferiori ai limiti previsti per i principali indicatori microbiologici, come l'Escherichia coli.

Lo ha annunciato il Comune di Rapallo, comunicando che il mare è tornato ufficialmente balneabile e accessibile. Una notizia accolta con favore da residenti e visitatori, soprattutto in piena stagione estiva.

