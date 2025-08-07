Attualità

San Michele di Pagana: mare di nuovo balneabile, revocato il divieto

di Redazione

31 sec

Le ultime analisi condotte da Arpal hanno confermato la piena conformità delle acque ai parametri di legge

San Michele di Pagana: mare di nuovo balneabile, revocato il divieto
Piave Motori - T-CROSS

Buone notizie per bagnanti e turisti a San Michele di Pagana, frazione di Rapallo (Genova). È stato revocato il divieto temporaneo di balneazione emesso nei giorni scorsi.

La decisione è arrivata in seguito alle ultime analisi condotte da Arpal, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure, che hanno confermato la piena conformità delle acque ai parametri di legge. I campionamenti hanno infatti restituito valori ampiamente inferiori ai limiti previsti per i principali indicatori microbiologici, come l'Escherichia coli.

Lo ha annunciato il Comune di Rapallo, comunicando che il mare è tornato ufficialmente balneabile e accessibile. Una notizia accolta con favore da residenti e visitatori, soprattutto in piena stagione estiva.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

San Michele di Pagana arpal balneazione

Condividi: