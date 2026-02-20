San Martino, intitolato a Sofia Sacchitelli il nuovo laboratorio di terapie cellulari sperimentali

GENOVA - Nasce un nuovo laboratorio di Terapie Cellulari Sperimentali – TheraCelLab – per la ricerca sulla cura del cancro presso il Centro di Biotecnologie Avanzate del’IRCCS Azienda Ospedaliera Metropolitana – Plesso Ospedale San Martino di Genova. Il laboratorio, che è stato realizzato anche grazie al contributo della Fondazione Sofia nel Cuore ETS, è intitolato alla memoria di Sofia Sacchitelli, la studentessa genovese scomparsa a soli 23 anni per un raro angiosarcomacardiaco.

Il TheraCelLab del Policlinico San Martino nasce da quella che, negli ultimi anni, è considerata la vera rivoluzione nella lotta contro il cancro: l’immunoterapia e in particolare le terapie cellulari avanzate, che sono in grado di addestrare il sistema immunitario a riconoscere e eliminare dall’organismo le cellule tumorali.

Il team di ricerca che opererà presso il nuovo laboratorio intitolato a Sofia, sarà guidato dalla biologa Dott.ssa Cristina Maccalli e svilupperà studi basati sull’utilizzo del sangue del cordone ombelicale come fonte di linfociti per generare terapie allogeniche pronte all'uso, eliminando la necessità di prelevare e processare i linfociti di ogni singolo paziente e aprendo così la strada ad un prodotto standardizzato, che sia disponibile in tempi molto più rapidi rispetto alle attuali terapie personalizzate e che porti una nuova speranza terapeutica ai pazienti che non hanno valide alternative di cura.

Spiega la Dott.ssa Maccalli: “La lotta contro il cancro è entrata in una nuova era grazie allo sviluppo di “farmaci viventi”, che utilizzano cellule immunitarie riprogrammate geneticamente in laboratorio per riconoscere e distruggere le cellule tumorali. Questa strategia ha mostrato efficacia clinica nei pazienti con alcuni tipi di tumore del sangue. Oggi si sta aprendo la strada all'applicazione dei farmaci viventi anche nei tumori solidi,

dove la sfida, data la complessità, richiede una precisione ancora maggiore. “

“A differenza del metodo tradizionale per la produzione di terapie cellulari, che richiede settimane poiché è

personalizzato sul singolo paziente, il gruppo da me coordinato – prosegue la Dott.ssa Maccalli – sta

lavorando all’utilizzo di cellule del sistema immunitario provenienti da donatori sani. Questo approccio

consente la pronta disponibilità del prodotto terapeutico, accorciando i tempi d'attesa, un fattore critico per i

pazienti con malattie in rapida progressione, e permette di abbattere i costi elevatissimi legati alla terapia

personalizzata.”

Conclude: “Lavoriamo per trasformare le cellule in piccoli navigatori intelligenti che trovano e combattono la

malattia ovunque si nasconda. La nostra sfida è rendere questa tecnologia disponibile per tutti, offrendo una

nuova possibilità ai pazienti che hanno esaurito le opzioni terapeutiche disponibili.”

“Il rientro in Italia della Dott.ssa Macalli, dopo molti anni di lavoro all’estero nell’ambito dell’immunologia e

dello sviluppo di terapie cellulari, rappresenta un importante investimento e denota come il nostro Istituto sia

in grado di attrarre eccellenze in grado di fornire, in un prossimo futuro, nuove prospettive ai pazienti secondo

un modello che incarna pienamente la forza del nostro IRCCS, fondato sull’integrazione stretta tra ricerca

scientifica e pratica clinica” spiega il Direttore Generale dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Metropolitana,

Dott.ssa Monica Calamai.

Antonio Uccelli, Direttore Scientifico dell’IRCCS AOM, aggiunge: “Il TheraCelLab nasce dalla

consapevolezza che la ricerca è il pilastro da cui si generano le conoscenze da applicare nella cura dei

cittadini. In questo contesto, siamo davvero grati alla Fondazione Sofia nel Cuore il cui sostegno assume un

valore particolarmente significativo, poiché rappresenta un impegno concreto e lungimirante a favore della

ricerca e quindi della cura dei pazienti oncologici.”

Gli interventi scientifici saranno di: Cristina Maccalli (Responsabile Laboratorio TheraCelLab), Emanuele

Angelucci (Direttore U.O. Ematologia e Terapie Cellulari), Gilberto Filaci ((Direttore U.O. Bioterapie),

Francesco Grossi (Direttore U.O. Oncologia Medica).

A scoprire la targa dedicata a Sofia saranno la mamma Patrizia e la sorella Ilaria, insieme alla madrina della

cerimonia Valentina Mastroianni, mamma del piccolo Cesare malato di neurofibromatosi e scomparso un

anno fa.

“È per noi motivo di profonda gioia essere riusciti a finanziare questo nuovo laboratorio, che verrà intitolato a

Sofia e che sarà simbolo di speranza per tante persone colpite da tumori rari ad oggi orfani di terapie, proprio

come l’angiosarcoma cardiaco che ha colpito mia sorella – ha dichiarato Ilaria Sacchitelli, Presidente della

Fondazione Sofia nel Cuore – In questa giornata così importante ricorre il terzo anniversario della nostra

Fondazione, che Sofia ha voluto proprio per aiutare i pazienti che sarebbero venuti dopo di lei, per migliorare

e ampliare l’offerta terapeutica e per ribadire la sua profonda e incondizionata fiducia nella ricerca scientifica”.

L’ Associazione Sofia nel Cuore è stata fondata il 22 febbraio del 2023 da Sofia Sacchitelli, studentessa al V anno di medicina scomparsa a soli 23

anni a causa di un angiosarcoma cardiaco. Presidente è la sorella Ilaria Sacchitelli, Vicepresidente è la mamma Patrizia Genovese, mentre la

Tesoriera è Mariangela Guido. Per volere di Sofia dal 22 luglio 2024 l’Associazione si è trasformata in Fondazione Sofia nel Cuore ETS, con nuove

cariche: Direttore Scientifico Dott. Giuseppe Sacchitelli, papà di Sofia, Direttore Finanziario Ing. Andrea Zafferani e Direttore Generale Mariangela

Guido, entrambi amici di famiglia, rimanendo inalterate le cariche di Presidente (Ilaria Sacchitelli) e Vicepresidente (Patrizia Genovese). Obiettivo

della Fondazione è la raccolta fondi volti a migliorare la qualità delle cure, ad ampliare l’offerta terapeutica e a rispondere alle esigenze dei pazienti

affetti da angiosarcoma cardiaco.

