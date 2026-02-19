Gaslini a Sanremo: 3000 ranuncoli “Giannina” per sostenere il Nuovo Gaslini

Per la prima volta l’Istituto Giannina Gaslini approda a Sanremo durante la settimana della kermesse musicale con un fitto programma di iniziative solidali dedicate al progetto del Nuovo Gaslini.





Protagonisti dell’iniziativa saranno 3.000 ranuncoli Pon Pon® “Giannina”, ibridati e donati da Biancheri Creazioni, proposti con un’offerta libera a sostegno della realizzazione del nuovo ospedale tramite la Fondazione Gaslininsieme ETS.





Il corner Gaslini nel cuore di Sanremo - In via Escoffier, accanto alla statua di Mike Bongiorno e a pochi passi dal Teatro Ariston, sorgerà il corner Gaslini: uno spazio di incontro tra cittadini, turisti e volontari. Qui sarà possibile conoscere il progetto del Nuovo Gaslini, partecipare ad attività per bambini e contribuire alla raccolta fondi.





Durante la settimana sono attesi ambassador e amici dell’Istituto, tra cui Vanni Oddera, protagonista di una giornata dedicata alla mototerapia, e Mattia Villardita, noto come Spiderman, che incontrerà il pubblico. In programma anche lo spettacolo dei Supereroi Acrobatici, con una scenografica discesa dagli edifici della via. L’iniziativa sarà supportata da Radio Alba.





Il sindaco Alessandro Mager e l’assessore al turismo Alessandro Sindoni hanno sottolineato il valore dell’iniziativa, capace di unire due eccellenze: il Gaslini, simbolo della sanità pediatrica, e la tradizione florovivaistica sanremese rappresentata dal ranuncolo “Giannina”.





“Giannina”, il fiore simbolo del rinnovamento - Il ranuncolo Pon Pon® “Giannina”, presentato a Euroflora 2025, prende il nome dalla figlia del fondatore dell’ospedale, a cui è intitolato il Gaslini. Più resistente e duraturo rispetto alle varietà tradizionali, il fiore è diventato simbolo di speranza e rinascita, accompagnando idealmente il percorso di trasformazione dell’ospedale.





La collaborazione tra Gaslini e Biancheri Creazioni dura da oltre dieci anni e si fonda su valori comuni di ricerca e innovazione: in questo incontro tra scienza medica e ricerca botanica, “Giannina” rappresenta il primo fiore simbolo di un ospedale pediatrico.





Charity Night sold out sulla Costa Toscana - Tra i momenti centrali della settimana, la Charity Night in programma il 22 febbraio a bordo della Costa Toscana, nave ammiraglia di Costa Crociere, ha registrato il tutto esaurito.





La serata unirà spettacolo e solidarietà: dalla visione dei fuochi piromusicali alla Charity Dinner con ospite speciale il Maestro Iginio Massari, fino al party con Deejay Time e i dj Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso.





Nel corso della cena, Alberto Biancheri sarà nominato ambassador Gaslininsieme, riconoscimento per il valore simbolico del ranuncolo “Giannina”.





Il progetto Nuovo Gaslini - Come spiegato dal presidente Edoardo Garrone, i fondi raccolti saranno destinati alla realizzazione del Nuovo Gaslini: una moderna Città della Salute pediatrica, con la costruzione del Padiglione Zero e la progressiva riqualificazione dei padiglioni storici.





Il Padiglione Zero sarà completato entro il 2027, mentre l’intero progetto si concluderà entro il 2030. Il nuovo ospedale sarà organizzato per intensità di cura, dotato di tecnologie avanzate e progettato con grande attenzione alla sostenibilità ambientale e all’accoglienza delle famiglie.





Un intervento reso possibile anche grazie al contributo della Fondazione Gerolamo Gaslini, presieduta da Marco Tasca, che ha stanziato 20 milioni di euro a sostegno del progetto.

