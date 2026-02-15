Sanità territoriale: Tigullio, oltre 5 mila chiamate al 116117 nei primi mesi del 2026

Da gennaio, il numero unico per l’assistenza sanitaria non urgente 116117, attivo in via sperimentale nel Tigullio, ha già gestito 5.151 chiamate. Il servizio, attivo dalla fine del 2025, copre i Comuni dell’ASL 4 con prefisso 0185, ad eccezione di Carro, Maissana e Varese Ligure, che pur facendo parte dell’ASL 4 appartengono alla provincia della Spezia e al distretto telefonico 0187.





Il 116117 permette ai cittadini di contattare la continuità assistenziale (ex guardia medica) e i servizi sanitari territoriali per ricevere consulenze, orientamento e indicazioni appropriate nei casi non urgenti. In questo modo, il numero rappresenta un’alternativa concreta al ricorso improprio al 112 e ai pronto soccorso.





Considerando che la popolazione del Tigullio è circa un decimo di quella ligure, l’uso del 116117 risulta proporzionalmente superiore alla media regionale. Un segnale chiaro dell’adozione convinta del servizio da parte dei cittadini, che lo preferiscono ai sistemi tradizionali.





“Il dato registrato nel 2026 è sorprendente e molto incoraggiante – commenta l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò –. Significa che il 116117 sta diventando un punto di riferimento reale, capace di rispondere ai bisogni di assistenza non urgente e di alleggerire la pressione sui pronto soccorso. L’alta adesione dimostra che investire in un modello organizzativo più moderno e accessibile è stata la scelta giusta”.

