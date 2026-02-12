Genova, la cardiologia genovese incontra i cittadini a Palazzo della Borsa
di Redazione
Si svolgerà oggi, giovedì 12 febbraio, presso il Palazzo della Borsa Valori di Genova, l'evento "La cardiologia genovese incontra i cittadini". L'appuntamento, che rientra nell'ambito delle settimane cardiologiche, è in programma dalle 17 alle 19.30. Tra gli altri interverranno l'assessore alla Sanità di Regione Liguria Massimo Nicolò, l'assessore al Welfare del comune di Genova Cristina Lodi e il presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici Alessandro Bonsignore.
